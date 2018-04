Venezuela confirma 37 casos de cólera

Ontem, as autoridades venezuelanas haviam informado que 21 adultos estavam com cólera e que outros 12 venezuelanos também infectados estavam hospitalizados na República Dominicana. Sader confirmou que "todos os casos registrados foram resultado de contaminação fora da Venezuela" e que as autoridades continuam alertas para evitar a propagação do vírus. Segundo a ministra, as pessoas foram contaminadas durante um casamento na República Dominicana, do qual mais de 400 venezuelanos participaram. "Nosso objetivo é que estes 452 convidados recebam tratamento", disse.

Dentre os convidados do casamento, também foram contaminados um espanhol, um mexicano e um norte-americano. A ministra de Saúde disse que é possível que outras pessoas que participaram da festa ainda não tenham apresentado os sintomas, mas podem estar carregando o vírus. Ela declarou, porém, que são baixas as chances de a Venezuela sofrer uma epidemia da doença. As informações são da Associated Press e da Dow Jones.