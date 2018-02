Venezuela cria Vice-Ministério da Felicidade

O presidente do país, Nicolás Maduro, criou nesta sexta-feira o Vice-Ministério da Suprema Felicidade. A agência governamental foi criada com a ambiciosa intenção de viabilizá-la na prática.

O objetivo do Vice-Ministério da Suprema Felicidade é coordenar e aperfeiçoar os programas sociais criados durante o governo do falecido presidente Hugo Chávez com o objetivo de tirar a população da pobreza.

País rico em petróleo, a Venezuela vive atualmente uma escassez de itens básicos à sobrevivência. A inflação anual está próxima de 50% e o dólar no mercado negro custa quase sete vezes mais do que no câmbio oficial. Fonte: Associated Press.