Venezuela deixa Comunidade das Nações Andinas A Venezuela deixou a Comunidade das Nações Andinas, conhecida pela sigla CAN, nesta sexta-feira, com apenas alguns acordos de comércio temporários com a Colômbia e Peru. O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, disse que ele saiu da aliança criada em 2006 em protesto às decisões da Colômbia e do Peru de assinar acordos de livre comércio com os Estados Unidos, dizendo que a organização foi "ferida mortalmente" por estas ações.