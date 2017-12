Venezuela denuncia plano terrorista O Ministério da Defesa da Venezuela denunciou a existência de um plano terrorista para atacar instalações militares e gerar tensão no país. A denúncia foi feita dois dias depois das explosões ocorridas na base aérea Generalíssimo Francisco de Miranda, sede do Comando da Aviação, e no forte militar Tiuna, ambos localizados em Caracas. O ministro da Defesa, general da reserva José Luis Prieto, disse, através de um comunicado, que os dois ataques com explosivos, ocorridos na noite de 5 de outubro, buscam produzir "alarme e causar medo entre a população militar e civil". Segundo Prieto, ambos os ataques obedecem "um plano cuja autoria intelectual recai sobre pessoas que utilizam métodos terroristas para atingir fins específicos". O comunicado afirma também que o Ministério do Interior e os serviços de inteligência intensificaram as investigações para determinar os autores de ambos os ataques. Policiais federais já investigam os ataques, mas até agora nenhum suspeito foi detido.