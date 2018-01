Venezuela denunciará Estados Unidos na OEA O governo do presidente Hugo Chávez denunciará os Estados Unidos na Organização de Estados Americanos (OEA) para tentar fazer com que as autoridades de Washington cessem com sua "ingerência" nos assuntos internos da Venezuela, informou hoje o embaixador venezuelano no organismo americano, Jorge Valero. O diplomata assinalou que apresentará nos próximos dias ao Conselho Permanente da OEA uma série de provas sobre o suposto apoio "logístico (e) financeiro" que estaria sento fornecido pelo governo americano a setores da oposição venezuelana que "tentam derrubar" o presidente Chávez. "As regras democráticas têm que ser respeitadas e não se pode admitir que um governo estrangeiro as quebre e tente desestabilizar instituições democráticas na Venezuela", declarou Valero à rede de televisão privada Globovisión. Segundo ele, a denúncia na OEA terá como objetivo fazer com que as autoridades americanas "corrijam esses erros (da ingerência) pelo bem das relações bilaterais". Também hoje, os proprietários dos principais jornais venezuelanos concordaram em apresentar uma denúncia conjunta à Sociedade Interamericana de Imprensa contra violações aos direitos humanos cometidas contra opositores. O Bloco Venezuelano de Imprensa, que agrupa os maiores diários do país, divulgou hoje um comunicado no qual condena ataques e torturas denunciados por manifestantes que participaram de protestos da oposição na semana passada.