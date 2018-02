Venezuela derruba dois aviões 'hostis', diz jornal

O chefe do Comando Estratégico Operacional da Venezuela, general Vladimir Padrino López, disse durante um pronunciamento na televisão estatal que uma das aeronaves foi colocada sob o alvo dos militares depois que "todos os outros meios de persuasão foram esgotados" no sábado.

"Este foi o primeiro avião derrubado no ar no país desde a aprovação do Regulamento da Lei e Controle para a Defesa Integral do Espaço Aéreo Nacional, seguindo as ordens" do presidente Nicolás Maduro, disse o general Padrino, de acordo com a BBC.

O outro avião teria tentado pousar em uma pista de pouso ilegal na selva para fugir dos militares e também foi derrubado.