Venezuela detém um dos principais líderes do narcotráfico A polícia da Venezuela deteve em Caracas um homem que identificou "como um dos principais líderes do narcotráfico na América Latina". Trata-se do venezuelano de origem colombiana Carlos Alonso Ojeda Herrera, o "segundo homem mais procurado na Colômbia" e que também é requerido pelo FBI e o Departamento Antidrogas americano (DEA), conforme a Promotoria. Na Colômbia e nos EUA foram expedidos sete mandados de captura contra o narcotraficante. Herrera foi capturado na quinta-feira em um local movimentado da zona comercial de Caracas, informou a Promotoria, sem dar maiores detalhes. Um tribunal da capital venezuelana formalizasse sua captura "com fins de extradição". Segundo a Promotoria, Herrera é "tido como o líder de uma rede que fazia grandes envios de entorpecentes da Venezuela rumo aos Estados Unidos e à Europa". O jornal local "Ultimas Notícias" revelou que Ojeda Herrera tem 51 anos de idade e se naturalizou venezuelano em 1975.