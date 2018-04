Venezuela diz que dívida com Panamá é fraudulenta

Jaua afirmou que o governo venezuelano já pagou a empresários panamenhos dólares por importações e mercadoria que nunca chegaram. Então 90% da dívida não seriam devidos.

Os comentários do ministro foram transmitidos neste domingo pela emissora de televisão Televen e foram feitos depois que o presidente venezuelano Nicolas Maduro rompeu relações diplomáticas com o Panamá, na semana passada, após o país centro-americano ter proposto ao Conselho Permanente da Organização dos Estados Americanos (OEA) convocar uma reunião com os chanceleres da região para buscar uma saída para a crise venezuelana. Maduro também congelou as transações econômicas.

O presidente do Panamá, Ricardo Martinelli, disse que não esperava que a ruptura das relações diplomáticas com a Venezuela afetasse o pagamento das dívidas aos empresários panamenhos. Fonte: Associated Press.