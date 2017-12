Venezuela diz que não precisa dos EUA no combate às drogas O ministro do Exterior venezuelano não se preocupou com a decisão do governo americano de cortar o auxílio contra as drogas para a América do Sul, dizendo que não precisa do dinheiro do "demônio" e que a Venezuela é um país "soberano" O subsecretário do Estado americano, Nicholas Burns, disse nesta segunda-feira que o presidente dos EUA, George W. Bush, propôs eliminar o envio de US$ 2,2 milhões para a Venezuela contra o tráfico de drogas. "A Venezuela é um país soberano. Os americanos podem pegar o dinheiro deles e colocar onde eles acharem necessário", disse o ministro do Exterior venezuelano, Nicolas Maduro. "Nós iremos continuar a luta contra o tráfico de drogas" Maduro disse que o governo de Hugo Chávez não precisa do "dinheiro do demônio" e acusou o governo americano de apenas ajudar países que acatem suas ordens. A Venezuela é considerada uma rota para que a cocaína fabricada na Colômbia chegue aos Estados Unidos e Europa. O governo venezuelano diz que a luta contra as drogas no país está obtendo sucesso, mas Washington afirma que, por conta do fraco sistema judicial da Venezuela, o númeo de traficantes está crescendo.