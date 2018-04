Venezuela é a favor de regresso do Paraguai ao Mercosul

"Para além das opiniões e das divergências políticas que possamos ter com o presidente eleito do Paraguai, colocamos a presidência venezuelana do Mercosul a serviço do Paraguai", afirmou Maduro durante evento em Caracas.

O Paraguai foi suspenso do Mercosul em junho do ano passado, depois de o Senado paraguaio ter destituído o presidente Fernando Lugo em rito sumário. Com o Paraguai suspenso, Argentina, Brasil e Uruguai autorizaram a incorporação da Venezuela, que vinha sendo barrada pelo Paraguai. Fonte: Associated Press.