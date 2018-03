Venezuela é um país dividido Em terra firme, a percepção é muito diferente, confirmando a tese dos venezuelanos de classe média que vieram de São Paulo na noite de sexta-feira, de que o país foi dividido em dois. A rodovia que liga o Aeroporto Juan Santa María a Caracas havia sido interditada no início da noite, por simpatizantes de Hugo Chávez que moram nas favelas das encostas dos morros que circundam a cidade. Uma fila de carros de vários quilômetros se formou na chamada Autopista, impedidos de passar pelas barricadas de madeira e pneus pegando fogo, pedradas e até disparos vindos dos morros. Sentados ou deitados no chão, ou perambulando pelo aeroporto, centenas de pessoas que desembarcaram desde o início da noite tiveram de esperar a noite toda para poder seguir para suas casas e hotéis. A Autopista só foi liberada na madrugada deste sábado. "Começou a guerra", anunciou o motorista de táxi Carlos Alberto Aguilera, enquanto levava o repórter da AE para um hotel no balneário de Puerto Viejo, ao lado do aeroporto. "Os ricos fizeram a parte deles. Puseram fogo no pavio. Agora é a nossa vez. Vamos defender Chávez até a morte." Nos muros da periferia de Caracas, pichações prometem "defender a revolução até o fim", numa referência à doutrina esquerdista e bolivariana - de defesa da integração sul-americana - de Chávez. O presidente revolucionário se foi, mas a divisão do país - que já existia antes dele, mas que ele fomentou - persistirá por muito tempo.