Venezuela: eleições locais têm alto índice de abstenção Cansados de tanto votar nos últimos dois anos, um grande número de venezuelanos se absteve nas eleições deste domingo para governador, prefeito e deputados estaduais. Apesar disso, houve imensas filas em muitas seções, por atraso na instalação das urnas. A fadiga eleitoral pode ter transformado a votação numa das menos concorridas da história do país, com abstenção superior a 50%. Desde 1998, houve oito processos eleitorais na Venezuela, incluindo o referendo de agosto, no qual a maioria apoiou a manutenção do presidente Hugo Chávez no poder. Os cargos mais importantes em jogo são o de prefeito de Caracas e governador dos estados de Miranda, Carabobo e Zulia. Neste domingo, Chávez respondeu com ironia a uma declaração da conselheira de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Condoleezza Rice, que disse, na semana passada que ele é um problema para a América Latina: "O governo (George W.) Bush é o verdadeiro problema do mundo", retrucou Chávez.