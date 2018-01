Venezuela entrega presidência temporária do Mercosul à Argentina

CARACAS - A Venezuela anunciou na sexta-feira, 30, a cessão formal da presidência temporária do Mercosul para a Argentina após concluir seu período na liderança no grupo regional, depois da polêmica com a suspensão de Caracas por não ter cumprido compromissos assumidos em 2012.

A chanceler venezuelana, Delcy Rodríguez, publicou a carta dirigida aos países do bloco em sua conta na rede social Twitter, sem mencionar a controvérsia.

"Me dirijo a vocês para informar a finalização do exercício legítimo por parte da República Bolivariana da Venezuela na presidência pro tempore do Mercosul", disse a carta.

"Venezuela faz a entrega da presidência do Mercosul à República Argentina, como convém", acrescentou

Depois da suspensão da Venezuela, Rodríguez tentou ingressar em um encontro do Mercosul na Argentina em dezembro e denunciou agressões por parte de funcionários argentinos.

Os Estados fundadores do Mercosul - Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina - resolveram suspender a Venezuela do bloco no início de dezembro pelo descumprimento do Protocolo de Adesão e, no último dia 15, a chanceler da Argentina, Susana Malcorra, anunciou que seu país assumiu a presidência.

Apesar disto, o governo venezuelano não reconheceu a "autonomeação" da Argentina e assegurou que seu país continuava exercendo a presidência do bloco sul-americano. / REUTERS e EFE