Venezuela entrega suposto guerrilheiro às autoridades colombianas Um suposto guerrilheiro colombiano, identificado como Franklin Rincón Pérez, também conhecido como Giovanny, foi entregue às autoridades colombianas após ser capturado no sul da Venezuela, informou a imprensa local neste domingo. O suposto guerrilheiro, aparentemente vinculado às Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), teria sido levado à custódia do serviço secreto colombiano na localidade fronteiriça de Puerto Páez, no sudoeste da Venezuela. Giovanny, de 45 anos, foi capturado na última quarta-feira no Estado venezuelano do Amazonas por oficiais da Guarda Nacional. A deportação do detido não foi confirmada oficialmente pelas autoridades locais. A entrega teria ocorrido em meio a novas aucsações por parte da Colômbia sobre a suposta presença de guerrilheiros colombianos em território venezuelano. Caracas nega a acusação.