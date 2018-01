Venezuela enviará 100 mil cidadãos pobres para visitar Cuba O governo da Venezuela enviará para Cuba 100 mil cidadãos de baixa renda, enquanto é feito um acordo para promover o turismo social. A ministra de Turismo, Olga Cecilia Azuaje, afirmou nesta quarta-feira que o acordo começará a entrar em vigor dentro de um mês e que espera-se que 100 mil venezuelanos de bairros humildes, camponeses e indígenas, visitem a ilha do Caribe durante um ano. Olga acrescentou que Cuba irá oferecer suporte técnico e experiência ao setor turístico venezuelano. Acrescentou que como parte do convênio, o governo cubano disponibilizará para a Venezuela um de seus aviões da companhia aérea Cubana de Aviación. O acordo será assinado na quinta-feira. Os acordos entre a Venezuela e Cuba se multiplicaram desde que o presidente Hugo Chávez chegou ao poder em 1999. Chávez, que se declarou um admirador do presidente cubano Fidel Castro, foi reeleito em dezembro passado para outro mandato até 2013. A oposição venezuelana criticou os acordos entre os governos de Chávez e Fidel por acreditar que os recursos que poderiam ser investidos no país estão sendo mal gastos. Os adversários de Chávez também criticaram que o governo promova o que eles chamam de ?turismo ideológico?, no qual, dizem, há uma orientação política para as pessoas mais humildes.