Venezuela estuda importar energia de países vizinhos A Venezuela, que sofre com interrupções no fornecimento de eletricidade, afirmou que considera propostas formais de Brasil e Colômbia para receber energia. "Se há uma oferta da parte da Colômbia, bem, vamos analisá-la, assim como vamos fazer com uma oferta feita pelo Brasil", disse o ministro de Eletricidade da Venezuela, Alí Rodríguez, em comunicado divulgado na noite de ontem. Porém, ele notou que o governo do presidente Hugo Chávez apenas aceitará uma iniciativa do tipo caso seja considerada necessária.