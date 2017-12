Venezuela, EUA e UE dominam reunião preparatória de Cúpula da CAN A análise sobre a saída da Venezuela, a renovação das preferências tarifárias dos Estados Unidos e a negociação comercial com a União Européia foram os principais temas discutidos neste domingo em Quito por analistas da Comunidade Andina (CAN) que preparam os textos da Cúpula presidencial de terça-feira. Os vice-ministros de Relações Exteriores de Bolívia, Colômbia, Equador e Peru, com o apoio de analistas dos quatro países, se reuniram a portas fechadas na sede da Chancelaria equatoriana para definir os documentos que serão discutidos por seus governantes. Esses textos serão revisados na segunda-feira durante a XX Reunião do Conselho Ampliado de Ministros de Relações Exteriores da CAN, na qual os chanceleres dos quatro países fecharão os detalhes dos documentos que serão analisados na Cúpula presidencial. A situação da CAN após a saída "irrevogável" da Venezuela será, "sem dúvida", um dos principais temas da Cúpula, assegurou uma fonte que participou da reunião de vice-ministros. Além disso, a fonte mencionou que os andinos estudam uma posição conjunta para pedir aos EUA que renovem e prolonguem a vigência do acordo de preferências tarifárias (ATPDEA), que concedem à região em troca dos esforços na luta contra o narcotráfico. O acordo expira no fim do ano. A associação comercial com a UE foi outro tema analisado pelos vice-ministros, embora esses não sejam os únicos problemas e desafios que devem ser discutidos na reunião de Quito, acrescentou a fonte. Os governantes também discutirão a questão das tarifas, já que, com a saída da Venezuela, somente Colômbia e Equador mantêm a tarifa externa comum da CAN, pois o Peru tem uma política tarifária livre, enquanto a Bolívia taxa seus produtos, bens e serviços em zero, 10% e 15%. Essas diferenças tarifárias poderiam, eventualmente, gerar problemas para algum país. "Há vários assuntos que devem ser discutidos, mas os principais são Venezuela, o ATPDEA e a negociação estratégica com a União Européia", acrescentou a fonte.