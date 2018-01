O presidente da Venezuela também afirmou que o embaixador venezuelano para a Organização dos Estados Americanos em Washington recebeu uma chamada por telefone do Departamento de Estado dos EUA alertando que a prisão do líder oposicionista Leopoldo López traria consequências internacionais negativas ao governo da Venezuela. Maduro declarou que não irá tolerar "ameaças" à soberania do país. Fonte: Associated Press.