Venezuela extingue câmbio preferencial para compras do governo

CARACAS - O governo da Venezuela decidiu na segunda-feira, 29, pôr fim ao sistema de câmbio complementar do país, que reservava ao Estado um regime de câmbio preferencial de 10 bolívares por dólar.

Em vigor há cinco anos, o sistema era apontado por economistas críticos ao chavismo uma das causas da crise econômica do país e uma fonte de corrupção dentro do governo, uma vez que a oposição acusa militares e a burocracia estatal de especular com dólar no mercado negro.

No modelo antigo, além da taxa preferencial de 10 bolívares por dólar, usada pelo governo para importar comida e remédios, havia uma taxa flutuante para a iniciativa privada, considerada flutuante, mas com o valor definido pelo governo, no valor de 3345 bolívares por dólar. O mercado negro cota o dólar a 255 mil bolívares.

Agora, segundo uma diretiva do Banco Central publicada na Gaceta Oficial, as importações do Estado também serão feitas com base no câmbio de 3345. A desvalorização, no entanto, não implica necessariamente que o governo deixe essa taxa flutuar conforme a oferta e a procura, o que faria o valor do dólar praticamente se igualar ao do câmbio negro, num cenário hiperinflacionário.

Com a reforma, o governo usará mais bolívares, que tem imprimido sem lastro, para as importações de bens básicos, correspondentes a 70% das compras do país. Isso, a princípio, diminuiria o volume de moeda circulante, numa tentativa de tirar o dinheiro sem valor de circulação. Por outro lado, o câmbio negro, que sobe desenfreadamente, é um dos principais combustíveis da alta dos preços.

A reforma cambial já tinha sido prometida pelo presidente Nicolás Maduro no começo do ano. Segundo o FMI, a inflação na Venezuela em 2017 foi de 2.616% e deve chegar a 13000% este ano. A medida foi anunciada uma semana depois de o chavismo antecipar as eleições presidenciais deste ano para o primeiro trimestre. / AP