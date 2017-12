Venezuela extradita guerrilheiro do ELN para Colômbia Após quase 10 meses de negociações diplomáticas e ações judiciais, finalmente nesta quarta-feira o governo venezuelano entregou às autoriddes colombianas o guerrilheiro do Exército de Libertação Nacional (ELN) José María Ballestas - solicitado por Bogotá por sua suposta participação no seqüestro de um avião da empresa Avianca em que viajavam 44 passageiros. Em meio a estritas medidas de segurança, Ballestas foi hoje embarcado em um avião comercial da própria Avianca, que o transportaria até Bogotá.