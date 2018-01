Venezuela: governador lança candidatura de oposição a Chávez O governador do Estado venezuelano de Zulia, Manuel Rosales, de 53 anos, lançou oficialmente sua candidatura à Presidência do país, em oposição ao presidente Hugo Chávez. Rosales, do partido Ação Democrática, disse durante evento em Caracas que Chávez está "dando o petróleo e desperdiçando a riqueza da Venezuela". A eleição presidencial venezuelana está marcada para dezembro. Rosales foi eleito governador de Zulia em 2000 e reeleito em 2004, batendo um candidato apoiado por Chávez. Zulia é uma região produtora de petróleo e seu eleitorado é o segundo maior da Venezuela, depois de Caracas. Até agora, 11 diferentes candidaturas de oposição a Chávez foram registradas; nove desses candidatos, entre eles Rosales, concordaram em participar de uma prévia no dia 13 de agosto, com o objetivo de selecionar um único candidato oposicionista.