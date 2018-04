Venezuela: Governo instala sistema antiaéreo

"Já estamos instalando o sistema mais poderoso do mundo em todas as cordilheiras, as montanhas, as fronteiras marítimas e terrestres. Nossa pátria invencível, compatriotas. Ninguém poderá tocar em nenhum centímetro do nosso país", disse o mandatário que sucedeu o ex-presidente Hugo Chávez.

Desde 2004, o governo venezuelano desembolsou mais de US$ 4 milhões e iniciou um plano de compras massivas de armamento, incluindo 100 mil fuzis , 53 helicópteros, 24 aviões e mísseis portáteis antiaéreos. A Rússia foi o principal fornecedor de armas do país. Fonte: Associated Press.