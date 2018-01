Venezuela: Grupo de Amigos cobra ação contra violência O Grupo de Amigos para a Venezuela, criado por iniciativa do Brasil, elevou nesta segunda-feira seu tom de insatisfação com a demora do processo de verificação das assinaturas das eleitores favoráveis ao referendo revocatório do mandato do presidente Hugo Chávez. Em nota divulgada à imprensa, o grupo chegou a passar um pito no governo Chávez e na oposição por não cumprirem os termos do compromisso contra a violência, fato que provocou recentemente a morte de manifestantes em Caracas, e por ainda não terem retomado o diálogo para uma solução pacífica e democrática da crise política que afeta o país. "O Grupo de Amigos considera que uma prolongada indefinição quanto aos resultados de um processo iniciado há alguns meses não contribui para a solução dos graves problemas internos da Venezuela", afirma a nota. "O Grupo de Amigos lamenta a perda de vidas humanas por ocasião de recentes manifestações. O Grupo considera imperativo que se mantenham moderação e prudência, em total respeito às liberdades democráticas. Nesse sentido, insta o governo e a oposição a pautarem suas ações pelos compromissos contidos na ?Declaração contra a Violência, pela Paz e a Democracia?, subscrita em 18 de fevereiro de 2003", completa o texto. Esta é a primeira vez que o Grupo de Amigos não se restringe apenas a indicar sua preocupação com os acontecimentos em Caracas e aumenta o tom de suas advertências ao governo Chávez e à oposição venezuelana, que se mantêm em conflito há dois anos. A criação dessa frente, no início de 2003, deveu-se a um esforço em fortalecer e motivar o diálogo entre os dois lados, intermediado pelo secretário-geral da Organização dos Estados Americanos (OEA), César Gavíria. O Grupo de Amigos do Secretário-Geral da OEA - nome oficial da frente - é composto pelo Brasil, Chile, Espanha, EUA, México e Portugal. Além de chamar a atenção dos dois lados em disputa para a demora da conclusão do processo de confirmação das assinaturas dos eleitores que pedem o referendo, o Grupo de Amigos ainda enfatizou que o Conselho Nacional Eleitoral venezuelano deve conduzí-lo de forma transparente e dentro de prazos, com a finalidade de "não pairarem dúvidas quanto à manifestação da vontade popular". Ainda informou que estará "atento" a essa tarefa e reiterou seu apoio ao Centro Carter e à missão da OEA, que igualmente acompanham esse processo.