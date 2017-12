Venezuela investiga onda de mortes de sem-teto Um homem e uma mulher sem-teto foram golpeados até a morte na capital da Venezuela nesta terça-feira, enquanto a polícia investiga uma possível onda de assassinatos que já deixou nove desabrigados mortos. As duas vítimas mais recentes foram encontradas na mesma área de Caracas onde outros sete sem-teto foram golpeados até a morte nas últimas três semanas, disse Juan Jose Iglesias, chefe da divisão de homicídios da polícia federal. ?Tanto o homem quanto a mulher foram golpeados na cabeça com um objeto pesado enquanto dormiam?, disse Iglesias. A polícia tenta determinar se as mortes da mulher e dos outros oito homens estão relacionadas.