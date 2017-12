Venezuela investigará vídeo de grupo paramilitar O vice-presidente venezuelano, José Vicente Rangel, disse que os organismos de inteligência investigarão a procedência de um vídeo no qual aparecem homens vestidos em uniformes militares, que se autodenominam membros das Autodefesas Unidas da Venezuela (AUV). Rangel se absteve nesta quinta-feira de fazer maiores comentários sobre o caso e só declarou que era preciso verificar a procedência do vídeo para determinar "se se trata de uma montagem, de uma falsificação, de uma expressão mais de política ou de algo real". Na gravação, divulgada pela televisão colombiana RCN, o suposto grupo paramilitar disse contar com 2,2 mil homens para "expulsar a guerrilha colombiana" do território venezuelano. Um dos encapuzados, que se identificou como o comandante Antonio, disse que o objetivo de seus homens - em sua maioria, militares da ativa ou da reserva da Venezuela - é mudar o panorama político onde hoje impera "o governo do narcoguerrilheiro Hugo Chávez". Rangel declarou à emissora Unión Radio que não se pode descartar a presença de grupos insurgentes colombianos na Venezuela e acrescentou que "em uma fronteira de 2,2 mil quilômetros pode ser que em determinado momento haja alguma pessoa vinculada a algum setor da guerrilha?. Ele sustentou que a possível existência de rebeldes colombianos na Venezuela não pode ser considerada como protegida do Estado, e reiterou que as autoridades estão dispostas a combatê-los no momento em que forem detectados. Chávez manteve, durante três anos de seu mandato, uma ativa participação a favor do processo de paz na Colômbia - situação que despertou frotes críticas por parte de alguns grupos opositores, que o acusaram de manter relações com os grupos insurgentes colombianos. O mandatário nega ter vínculos com os grupos rebeldes.