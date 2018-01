Venezuela lança site com criminosos mais procurados do país

CARACAS - O governo da Venezuela anunciou nesta quinta-feira, 28, o lançamento de um site com as fotos dos criminosos mais procurados do país. A ação é uma nova tentativa de reduzir a criminalidade no país, uma das mais altas do mundo.

Um total de 236 perfis, que incluem dados de identidade, fotos e pseudônimo estarão disponíveis na página, chamada de masbuscados.mijp.gob.ve, disse o ministro do Interior e Justiça, Néstor Reverol, em conferência de imprensa. Ele afirmou também que a iniciativa é parte de um plano contra a extorsão e o sequestro.

++ Mário Vargas Llosa: A Venezuela agoniza

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Esta página fomenta a denúncia e transforma os cidadãos em atores diretos dentro do processo de luta contra os delitos", afirmou Reverol. Em abril de 2016, o ministério do Interior lançou uma conta no Twitter para rastrear delinquentes com ajuda de cidadãos, mas ela já está inativa.

++ Venezuela: a revolução em perigo

A Venezuela teve 21.752 assassinatos em 2016, o que representa uma taxa de 70,1 homicídios para cada 100 mil habitantes, quase nove vezes maior que a média mundial. A ONG Observatório Venezuelano de Violência (OVV) estima que houve 28.470 mortes violentas em 2016 no país. / AFP