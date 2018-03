Venezuela não quer acordo do Mercosul com os EUA O governo da Venezuela alerta que vai bloquear qualquer tentativa de um acordo comercial entre o Mercosul e os Estados Unidos. Nos bastidores, o governo brasileiro vem trabalhando com a possibilidade de se aproximar dos Estados Unidos em uma espécie de acordo comercial. Mas, com a adesão da Venezuela ao Mercosul, Caracas deixa claro que não vai apoiar a iniciativa. "Não temos porque ter um acordo (com os americanos) ou a idéia de uma projeto como a Alca (Área de Livre Comércio das Américas", afirmou em Genebra o ministro de Comércio da Venezuela, Willian Contreras. Segundo ele, os trabalhos técnicos para adesão da Venezuela ao Mercosul já estão "praticamente concluídos". "Estamos apenas esperando a ratificação por parte do Congresso brasileiro. Espero que isso ocorra logo", disse. O ministro acredita que a adesão da Venezuela ao Mercosul dará um "novo perfil ao bloco". "Vamos unir o potencial energético da Venezuela ao potencial agrícola do Brasil", afirmou. A Venezuela ainda ataca o acordo que está sendo proposto na Organização Mundial do Comércio (OMC) e insinua que está disposta a bloquear um tratado nas bases sugeridas. "A OMC está defasada e não dá uma resposta aos problemas do mundo real, como a crise alimentar. Alguns na organização parecem surdos diante de nossos apelos", disse Contreras, que tem o pomposo título de Ministro do Poder Popular para Indústrias Leves e Comércio. Questionado se Caracas estaria disposta a vetar sozinha um acordo, respondeu apenas que "o tratado não poderá ser imposto a ninguém". "Não vamos aceitar chantagem política. Vamos manter nossa soberania", afirmou.