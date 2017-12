Venezuela não quer guerra com EUA, diz Chávez O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, afirmou hoje que seu país não quer uma guerra com os Estados Unidos, mas deve se preparar para qualquer eventualidade. "Não queremos a guerra armada. Faremos tudo que estiver dentro dos princípios para evitá-la. Mas devemos estar preparados, pois é como diz o ditado: se você quer a paz deve se preparar para a guerra", disse Chávez em seu programa Alô Presidente!, transmitido todos os domingos em rede nacional de rádio e televisão. O presidente disse que "em breve" chegarão os 100 mil fuzis adquiridos da Rússia, mas que esse número "é pouco" porque a Venezuela precisa "equipar e treinar um milhão de homens e mulheres da reserva". "É difícil que eles venham invadir, mas devem saber que, se isso acontecer, não lutarão apenas contra os militares venezuelanos, vão lutar com o povo venezuelano e outros povos desta parte do mundo, que tenho certeza que se rebelariam contra o império", expressou o governante. "Tenho fé de que evitaremos a guerra porque surgiu uma consciência na opinião pública mundial, e não vai ser fácil para o império enfrentar meio mundo. Já não é tão fácil invadir um país. Vejam o que acontece no Iraque", destacou Chávez. O presidente venezuelano disse também que embora "o império esteja em dificuldades, não deve ser subestimado. Mas também não devemos ter medo deles, porque o medo paralisa". "Não temos medo deles e isso nos torna livres", disse o presidente, antes de lembrar que conheceu outros que "não falam por medo e aceitam imposições". Na semana passada, as relações entre Venezuela e EUA entraram numa nova etapa de conflito, depois de a contra-espionagem venezuelana descobrir o vazamento de documentos secretos rumo aos EUA e expulsar o adido naval da embaixada desse país em Caracas. Washington respondeu com a expulsão de Jenny Figueredo, chefe de gabinete na embaixada venezuelana em Washington.