Venezuela não reconhece novo governo do Haiti O presidente Hugo Chávez disse hoje que não reconhece o novo goberno do Haiti. E convidou o presidente exilado, Jean-Bertrand Aristide, a ir para a Venezuela. Chávez afirmou, em cadeia de rádio e TV, durante um encontro de ministros da Saúde da região andina, que não aceita o governo do primeiro-ministro interino haitiano, Gerard Latortue. E acrescentou que a Venezuela admite apenas um ?presidente eleito pelo povo?. Também atacou a ação das forças militares dos EUA no Haiti e as acusou de haver seqüestrado Aristide para tirá-lo da ilha caribenha. Chávez sustenta que o ex-presidente foi ?seqüestrado pelas tropas do país (Estados Unidos) que prega a democracia no mundo?. O presidente venezuelano questionou também a ação da OEA no caso do Haiti que, segundo ele, manteve ?silêncio a respeito do seqüestro de uma pessoa (Aristide)?. Ele quer que a organização americano emita um pronunciamento sobre a situação haitiana. Chávez felicitou o primeiro-ministro da Jamaica, Persival Paterson, por permitir que Aristide se exilasse no país. ?As portas da Venezuela?, convidou, ?também estão abertas ao presidente Aristide.? O ex-presidente haitiano, que viajou primeiro para a República Centro Africana, chegou ontem a Kingston, acompanhado de sua mulher, Mildred, e alojou-se na residência de Paterson. Antes de deixar a República Centro Africana, disse que insistirá em retomar o governo do Haiti.