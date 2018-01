Venezuela nega presença das Farc em seu território A Venezuela divulgou uma nota de protesto contra a Colômbia por meio da qual rechaça um documento elaborado pelo Exército colombiano, segundo o qual guerrilheiros das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) estariam em território venezuelano. A nota ressalta que "na região, suposto cenário de referidos atos, a Venezuela mantém uma ampla presença militar, além de outros organismos de segurança do Estado". Caracas qualificou como "ato malicioso" a difusão do comunicado de um militar colombiano, segundo o qual o território venezuelano serve de refúgio ou base para operações da guerrilha colombiana. A Venezuela informou que viu-se "compelida" a defender-se da "ameaça contra sua ordem e tranqüilidade interna" devido à "ausência de políticas de segurança suficientes e efetivas por parte do Estado colombiano".