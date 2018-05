Venezuela: Opep não precisa discutir preço do petróleo O ministro do Petróleo da Venezuela, Rafael Ramirez, afirmou que não há necessidade de a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) realizar uma reunião especial para tentar controlar os preços do petróleo. Ele disse ainda que os preços estão altos em parte devido ao conflito na Líbia.