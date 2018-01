Venezuela prepara lançamento de notas de 500 e mil bolívares

CARACAS - O Banco Central da Venezuela (BCV) prepara a emissão de notas de 500 e mil bolívares para adequar o volume de papel moeda à crescente inflação no país. Segundo fontes da autoridade monetária citadas pelo jornal El Mundo, o maior bilhete em circulação - o de 100 bolívares - tornou-se obsoleto em virtude da alta dos preços. Em 2015, a inflação oficial foi de 180,9%.

As novas notas substituirão as de 2 e 5 bolívares, que já não tem mais uso prático. O único produto que ainda podia ser comprado com elas - a gasolina - foi reajustada na semana passada. "Essas notas não participam mais das operações regulares e apenas as complicam", disse uma fonte ao jornal.

Segundo a publicação, o plano do BCV é redirecionar os recursos e custos da impressão e distribuição das notas de 2 e 5 bolívares para as de 500 e mil. A medida era esperada há meses pelo setor bancário. A demora em lançar notas de valores mais altos provocou uma escassez das notas de 100, as mais usadas no país. Também tornou-se comum, na Venezuela, carregar sacolas de dinheiro para compras cotidianas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo o BCV a inflação fora do controle e a contração de 5,7% no PIB em 2015 são produtos de um contexto de redução da oferta de bens de consumo em virtude do corte nas importações, influenciadas pela queda do preço do petróleo no mercado internacional. / EFE