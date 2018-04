Venezuela quer reduzir custos de produção de petróleo A Venezuela espera reduzir em 40% seus custos de produção de petróleo após eliminar os serviços de intermediários, disse hoje o ministro do Petróleo, Rafael Ramírez. No mês passado, a Assembleia Nacional, ou congresso venezuelano, aprovou uma lei que abriu as portas para a estatal Petróleos de Venezuela S/A (PdVSA) tomar os ativos de dezenas de empresas prestadoras de serviços, incluídas as que oferecem suporte logístico às operações no Lago Maracaibo, bem como de gás natural, força a vapor e tecnologia de injeções de água usadas para extrair petróleo.