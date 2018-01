Venezuela recebe comissão e passa a fazer parte do Mercosul Membros da Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul iniciarão na segunda-feira uma visita de três dias a Caracas, por ocasião da assinatura do Protocolo de Adesão da Venezuela ao bloco, informou hoje a Assembléia Nacional (AN) venezuelana. Os presidentes dos países do Mercosul, do Brasil, Luiz Inácio Lula de Silva; da Argentina, Néstor Kirchner; do Paraguai, Nicanor Duarte; do Uruguai, Tabaré Vásquez; e da Venezuela, Hugo Chávez, assinarão na terça-feira o Protocolo de Adesão da Venezuela ao Mercosul, em um ato oficial no Teatro Teresa Carreño, em Caracas. Entre os membros da Comissão Parlamentar do bloco que visitarão Caracas estão os brasileiros Sérgio Zamblasi e Antônio Ferreira Costa. A Comissão Parlamentar se reunirá amanhã com o ministro venezuelano para a Integração, Gustavo Márquez. Já na terça-feira, haverá uma reunião de trabalho e uma participação em uma sessão plenária da AN, segundo o cronograma oficial de atividades, O grupo parlamentar também participará, na terça-feira, da assinatura do Protocolo de Adesão da Venezuela ao Mercosul. No dia seguinte, todos os representantes assistirão aos atos oficiais comemorativos da Declaração da Independência, que incluem uma sessão legislativa solene e um desfile cívico-militar. A AN anunciou que o presidente da Argentina será o orador de ordem da especial parlamentar pelo 195º aniversário da Declaração da Independência venezuelana. A Comissão Parlamentar do Mercosul também se reunirá com parlamentares venezuelanos e representantes do setor cooperativos e da Superintendência Nacional de Cooperativas.