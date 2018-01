Venezuela rejeita incentivo do Mercosul a separação de poderes

CARACAS - A Venezuela rejeitou que o Mercosul encoraje o governo de Nicolás Maduro a garantir a separação dos poderes - o que considerou uma "ingerência" do bloco regional - depois que o máximo tribunal assumiu brevemente as funções da Assembleia Nacional.

"A Venezuela expressa seu categórico rechaço à reunião de chanceleres da Argentina, Uruguai e Paraguai, e o chanceler de fato do Brasil, que tomou decisões contra a Venezuela à margem da legalidade e institucionalidade desta organização", assinalou a chancelaria em um comunicado divulgado na noite do sábado.

Os diplomatas emitiram uma declaração conjunta no sábado em que condenaram as sentenças do Tribunal Supremo de Justiça (TSJ), que, nesta semana, assumiu as competências do Legislativo, controlado pela oposição, e retirou a imunidade parlamentar.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Corte, após uma reunião dos poderes na sexta-feira, à qual a Assembleia não compareceu, voltou atrás em sua decisão, e seu presidente, Maikel Moreno, negou a intenção de anular o Parlamento.

Os chanceleres do Mercosul emitiram um documento "tendo em conta a ruptura da ordem democrática na República Bolivariana da Venezuela", e pediram ao país que tome medidas "para assegurar a efetiva divisão de poderes". O bloco também solicitou ao governo de Maduro que "respeite o cronograma eleitoral".

O Ministério das Relações Exteriores venezuelano qualificou o encorajamento de "cômica ingerência que pretende enterrar a soberania da Venezuela". "A Venezuela exige o fim das tentativas de desestabilização adiantadas por este clube de governos confabulados da região e alguns de seus componentes, todos obedecendo a mandatos imperiais", acrescenta o comunicado. / AFP