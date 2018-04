Venezuela retira do ar RCTV e mais 5 canais de televisão A rede de televisão venezuelana RCTV, que faz oposição ao governo, e cinco outros canais foram retirados do ar na manhã deste domingo, sob acusações de terem violado regras do governo de Hugo Chávez, disse uma porta-voz da RCTV, Gladys Zapian. Dentre as regras exigidas estão a transmissão de discursos do presidente. Os críticos afirmam que muitos desses discursos, que chegam a se estender por horas, são pura propaganda governamental.