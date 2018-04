Venezuela suspende racionamento de energia em Mérida

O governo já cancelou o racionamento em Caracas, apenas um dia após ele entrar em vigor, pois houve uma série de problemas na capital com as restrições. Em alguns casos, áreas tiveram acidentalmente a energia cortada duas vezes no mesmo dia, por quatro horas cada vez. Sinais de trânsito desativados também causaram confusão.

Funcionários venezuelanos insistem que, apesar dos problemas, o racionamento por todo o país deve ser retomado até maio, quando a temporada de chuvas começa e os níveis em represas de importantes hidrelétricas devem subir. Um novo plano de racionamento em Caracas deve ser anunciado ainda esta semana.

Torres disse que o racionamento em Mérida era mais drástico do que em outras regiões. Ele notou que nesse Estado houve uma redução de 35% no uso de energia, enquanto nos vizinhos Táchira e Trujillo a queda no consumo foi de apenas 20% e 18%, respectivamente.

Os protestos em Mérida não foram apenas contra o racionamento, mas também contra a decisão do governo de cancelar o sinal da Rádio Caracas de Televisão (RCTV), pela segunda vez em três anos. Dois estudantes, um partidário do governo e outro contrário foram mortos a tiros em Mérida nesta semana durante os protestos.

Caso o governo continue enfrentando resistências para implementar o racionamento de energia, isso pode representar um problema ainda maior para o sistema energético do país, que, segundo funcionários locais, já está perto de um colapso por causa do aumento na demanda. As informações são da Dow Jones.