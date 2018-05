Venezuela tem 1.200 casos confirmados de gripe suína

O aumento no número de casos diagnosticados foi confirmado pela vice-ministra de redes de saúde, Miriam Morales, em entrevista à emissora de rádio Unión. Segundo ela, apesar do aumento, a situação está sob controle.

O surto teve início em 17 de março. Opositores do presidente da Venezuela, Hugo Chávez, acusam o governo de não ter adotado medidas suficientes para conter o vírus.

Em 2009, a pandemia de gripe suína que começou na América do Norte e se espalhou pelo mundo provocou a morte de dezenas de pacientes na Venezuela depois de ter contagiado aproximadamente mil pessoas no país sul-americano. As informações são da Associated Press.