Venezuela tem 1.300 casos e 10 mortes por gripe suína

Apesar do aumento no número de casos de 1.200 para 1.306 e das novas mortes, a ministra disse que "estão dadas as condições para a diminuição total do surto". As regiões mais afetadas pelo surto são os Estados de Mérida e Miranda e capital venezuelana, Caracas. Opositores do presidente da Venezuela, Hugo Chávez, acusam o governo de não ter adotado medidas suficientes para conter o vírus.

Em 2009, a pandemia de gripe suína que começou na América do Norte e se espalhou pelo mundo provocou a morte de dezenas de pacientes na Venezuela depois de ter contagiado aproximadamente mil pessoas no país sul-americano. As informações são da Associated Press.