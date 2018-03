Venezuela testa mísseis no Caribe As Forças Armadas da Venezuela lançaram ontem mísseis de um navio militar e de um caça Sukhoi, de fabricação russa, durante exercícios perto da ilha venezuelana de La Orchilla, no Caribe, a 170 quilômetros de Caracas. No dia 17 de maio, a ilha foi sobrevoada sem autorização por um avião dos EUA, desatando uma série de protestos por parte de Caracas. Foi a primeira vez em 13 anos que a Venezuela testou um míssil disparado do mar - no caso, um Otomat MK2, de longo alcance.