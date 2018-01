Venezuela tira embaixador do Panamá A Venezuela retirou nesta sexta-feira seu embaixador do Panamá, Flavio Granados, um dia depois que Cuba rompeu relações diplomáticas com o país centro-americano. Granados disse que deixará o Panamá neste Sábado. Segundo ele, a saída foi determinada porque a Venezuela considerou "ofensivas" as declarações da presidente panamenha, Mireya Moscoso, de que teria indultado quatro anticastristas para evitar que eles fossem assassinados na Venezuela ou em Cuba. A Venezuela decidiu retirar seu embaixador "em razão das declarações ofensivas", disse Granados. "Na Venezuela respeitamos a vida e a pena de morte é proibida". Moscoso entregará o poder na próxima quarta-feira a Martín Torrijos.