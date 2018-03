Venezuela - um golpe que durou 46 horas Um dia depois de serem destituídos por intervenção da cúpula das Forças Armadas, os membros do governo do presidente deposto Hugo Chávez retomaram neste sábado fisicamente o Palacio Miraflores e recuperaram o poder. O presidente Hugo Chávez foi deposto na madrugada desta sexta-feira. Por volta das 22h locais (23h em Brasília) deste sábado, o vice-presidente deposto, Diosdado Cabello, assumiu a presidência, até o reaparecimento de Chávez. E o presidente interino Pedro Carmona renunciou. De acordo com o ministro da Educação Superior de Chávez, Héctor Navarro, os militares leais ao presidente deposto deram um ultimato à cúpula das Forças Armadas, que o mantinha sob custódia: ou o liberavam até as 22h locais, ou enfrentariam ação militar. Autênticas turbas de chavistas ocupavam ontem à noite o centro de Caracas, cujas ruas e calçadas estavam cobertas de pedaços de paus e lixo, espalhados em atos de depredação. Os simpatizantes do presidente deposto se postavam no meio das ruas, como que controlando o tráfego e determinando o destino de quem passava. A polícia se concentrava em alguns pontos, entre eles três canais privados de televisão cercados pelos chavistas. Dois policiais foram mortos e três viaturas da Polícia Metropolitana, depredadas. Essa polícia está subordinada ao prefeito de Caracas, Alfredo Peña, que faz oposição a Chávez. No total, nove pessoas morreram e 48 ficaram feridas nos distúrbios. Cabello chegou no fim da tarde deste sábado ao palácio, cercado de simpatizantes de Chávez. José Morado, comandante da Guarda de Honra, cujo contingente de 3 mil homens vigia o palácio presidencial, deixou o vice-presidente entrar no palácio, e declarou sua lealdade a Chávez, num comunicado transmitido pelo Canal 8 de televisão, tomado pelos chavistas. Um a um, foram chegando integrantes do governo deposto. Enquanto isso, o presidente interino Pedro Carmona, empossado na sexta-feira com apoio da cúpula das Forças Armadas, encastelava-se no Forte Tiuna, em Caracas, onde deu posse neste sábado ao seu ministro da Defesa, o vice-almirante Héctor Ramírez Pérez, e reconduziu os comandantes das Forças Armadas. No tiroteio de pronunciamentos, um adjetivo permitia identificar quem estava de que lado: os chavistas ocupam cargos da República "Bolivariana" da Venezuela, enquanto os postulantes do governo interino assumiram postos na reinstaurada República da Venezuela, simplesmente. Em meio a tantas incertezas, não se sabia ao certo nem o paradeiro de Chávez. O presidente havia sido levado, nesta sexta-feira, para o Forte Tiuna, mas, segundo rumores que o governo não confirmou nem desmentiu, teria sido transferido de lá na madrugada deste sábado, talvez para a Base Aérea de Maracay. Carmona e o comandante do Exército, o general Efraín Vásquez, haviam dito que Chávez estava prestes a deixar a Venezuela ontem, por seu próprio desejo, e com destino não revelado. O presidente da Conferência Episcopal, monsenhor Baltasar Porras, atestou a "integridade" de Chávez. Enquanto todos se perguntavam de que lado, afinal, estavam as Forças Armadas, a cúpula militar assumiu ontem uma atitude ambígua, deixando claro que havia imposto condições a Carmona em troca de seu respaldo e obrigado o presidente interino a um recuo. Carmona, que, ao tomar posse, nesta sexta-feira, dissolveu a Assembléia Nacional e o Supremo Tribunal de Justiça, reinstalou neste sábado os deputados e disse que eles designariam os novos juízes, procurador-geral e defensor do povo. Mas manteve a convocação de eleições parlamentares para até dezembro e presidenciais no máximo em um ano. O presidente interino declarou, ainda, que Chávez não estava detido, mas "sob custódia das Forças Armadas". Em entrevista coletiva concedida em seguida, o general Efraín Vásquez citou a manutenção em funcionamento da Assembléia Nacional e do Tribunal Supremo de Justiça como condições para as Forças Armadas apoiarem o novo governo. "Isto não é um golpe", enfatizou Vásquez. "Tivemos na Venezuela um problema de perdas humanas e o fato de que o governo nacional perdeu o controle da situação", explicou, referindo-se aos 15 mortos e 350 feridos nas manifestações de quinta-feira, que culminaram na deposição de Chávez. "Queremos manter a democracia. Amamos a democracia", garantiu Vásquez. Grandes Acontecimentos InternacionaisESPECIAL VENEZUELA