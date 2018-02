Venezuela vai auditar urnas da eleição presidencial

Capriles exigira anteriormente uma recontagem total voto a voto, mas disse que poderia viver com a decisão do Conselho, uma vez que acredita que os votos com problemas que custaram-lhe a presidência são os não auditados.

O presidente do Conselho Nacional Eleitoral, Tibisay Lucena, disse que foi decidido "auditar" os 46% das urnas, que não foram revisadas após a eleição.

O CNE já havia auditado 54% das urnas conforme as normas eleitorais na Venezuela que indicam que, no final do dia de eleição, deve-se fazer uma "auditoria cidadã" desta porcentagem, com urnas escolhidas aleatoriamente. As informações são da Associated Press.