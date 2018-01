Venezuela vai receber petróleo de Trinidad A Petrotrin, estatal de petróleo de Trinidad, anunciou que vai enviar 300 mil barris de gasolina para a Venezuela nesta quarta-feira. De acordo com o porta-voz da empresa, Oliver Flaks, o embarque não está relacionado ao desabastecimento provocado pelo locaute contra o presidente venezuelano, Hugo Chávez, que entrou ontem em sua quinta semana. A paralisação fez a produção venezuelana de petróleo ser reduzida de 3 milhões de barris por dia para cerca de 260 mil barris por dia. Flaks disse que o embarque de amanhã é um pagamento por 500 mil barris de petróleo cru já entregues pela estatal venezuelana PDVSA a Trinidad. As informações são da Associated Press, citada pela Dow Jones.