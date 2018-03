Venezuelana Dayana Mendoza é eleita Miss Universo 2008 A Miss Venezuela, Dayana Mendoza, foi coroada Miss Universo 2008 na cidade turística do Vietnã Nha Trang, nesta segunda-feira. A morena de 22 anos recebeu das mãos da Miss Universo 2007, a japonesa Riyo Mori, a coroa feita de ouro branco e amarelo e pedras preciosas, na final do concurso, acompanhada por quase 1 bilhão de telespectadores em todo o mundo. "Estou emocionada. Chorei muito. Estou muito feliz por ter conseguido", disse a jornalistas a nova Miss Universo, a 57a vencedora do título na história. Modelo profissional, Mendoza disse que o sequestro relâmpago que sofreu em seu país há um ano e meio a ensinou a manter a calma em situações estressantes. Indagada sobre o incidente, ela respondeu: "Isso é uma coisa que acontece em meu país, e é por isso que quero levantar minha voz para dizer que a violência não é a resposta." Mendoza, que sonha em tornar-se decoradora de interiores, foi uma das quatro finalistas latino-americanas, entre elas a segunda colocada, a colombiana Taliana Vargas, de 20 anos. As outras misses a compor as Top 5 vieram da República Dominicana, do México e da Rússia. O evento deste ano foi mais tranquilo que o de 2007, no México, que foi marcado por protestos, um vestido proibido e a retirada de Miss Suécia do concurso, depois de críticos em seu país terem dito que o concurso degrada as mulheres. Mas este foi o segundo ano consecutivo em que a representante dos EUA protagonizou um pequeno acidente. Durante o desfile das misses em vestidos de noite, a texana Crystle Stewart escorregou na passarela. Ela terminou entre as Top 10. Um ano atrás, no México, a Miss EUA Rachel Smith também escorregou e caiu sentada. Ela foi a quinta colocada. O concurso anual de Miss Universo foi realizado pela primeira vez em Long Beach, Califórnia, em 1952. Em 1996 o evento passou a ser organizado pelo magnata norte-americano Donald Trump. O Vietnã gastou quase 20 milhões de dólares com o evento, incluindo 7 milhões na construção de um novo resort e centro de convenções para abrigar o concurso, numa tentativa de atrair turismo para o país. Depois de comemorar o título em casa, com sua família, Dayana Mendoza vai passar seu reinado de um ano percorrendo o mundo para falar sobre questões humanitárias.