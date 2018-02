Venezuelano diz que precisa ampliar vantagem eleitoral O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, disse no sábado que precisa ampliar sua vantagem nas pesquisas para o candidato da oposição à presidência do país, Henrique Capriles. "Não voudizer que é uma vantagem cômoda, mas é uma boa vantagem", disse. "Agora temos de mantê-la e ampliá-la." Segundo as últimas pesquisas o presidente, que fez 58 anos no sábado e recupera-se de um câncer pélvico, tem 15 pontos porcentuais de vantagem para Capriles.