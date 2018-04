Venezuelano pedirá a ''''Tirofijo'''' que entregue reféns O presidente venezuelano, Hugo Chávez, pediu ao grupo Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) que entregue alguns reféns na reunião que terá em breve com o líder máximo da guerrilha, conhecido como Manuel Marulanda ou Tirofijo. "Chávez disse que, se houver um encontro com Marulanda, ele poderá trazer, por exemplo, o menino (filho da refém Clara Rojas, secretária de Ingrid Betancourt, nascido no cativeiro), as mulheres ou os doentes", afirmou a senadora colombiana, Piedad Córdoba, que ainda disse que as Farc se comprometeram a entregar provas de vida dos três americanos do grupo de 45 seqüestrados políticos da guerrilha.