Venezuelanos assinam lista pelo referendo contra Chávez Milhares de venezuelanos fizeram filas com quarteirões de extensão para assinar a petição que exige um referendo revogatório do presidente Hugo Chávez. Motoristas dirigiam pelas ruas de Caracas agitando bandeiras da Venezuela, buzinando e pedindo que os moradores fossem assinar as petições, durante a coleta de quatro dias. A oposição espera obter 2,4 milhões de assinaturas para forçar o referendo. ?Haverá um referendo, e o presidente será deposto?, disse o líder da oposição Timoteo Zambrano. Os resultados da coleta só será conhecido depois de semanas, e Chávez já prometeu disputar a legitimidade de cada assinatura.