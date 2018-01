Venezuelanos da oposição acusam ministros de Chávez de encobrir Montesinos Parlamentares da oposiçào venezuelanos acusaram ministros do presidente Hugo Chávez de encobrir o ex-assessor peruano Vladimiro montesinos - o que foi desmentido pelo governo de Caracas. O deputado democrata-cristão César Pérez Vivas, junto a outros parlamentares membros da denominada "Comissão da Verdade", confirmou a participação de altos funcionários do atual governo no encobimento e posterior captura na Veneuzualea do ex-assessor de Inteligência peruano, mas evitou nomear os ministros que estariam envolvidos no caso, mas adiantou que a polícia política, a DISIP, está "claramente envolvida"no encobrimento da presença de Montesinos no país durante oito meses. Em Lima, o promotor Nicanor de la Fuente solicitou hoje à Justiça peruana uma ordem de captura e extradição do deposto presidente Alberto Fujimori, com base no processo que corre atualmente na Suprema Corte por abandono de cargo e não-cumprimento dos deveres de presidente. Fujimori está refugiado no Japão desde novembro e, se não for extraditado, o promotor pede que ele seja julgado à revelia.