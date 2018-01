Venezuelanos entregam abaixo-assinados contra deputados A oposição entregou hoje os abaixo-assinados para pedir a realização do referendo sobre a anulação de mandato de 26 deputados governistas, enquanto autoridades eleitorais anunciavam que só começará em 5 de janeiro a revisão das assinaturas que apóiam a consulta contra o presidente Hugo Chávez. Em meio a uma grande movimentação militar, a coalizão poositora da Coordenadoria Democrática entregou ao Conselho Nacional Eleitoral (CNE) as 186 caixas com 1,3 milhão de assinaturas dos que apóiam a consulta contra os congressistas governistas. O deputado opositor Alfonso Marquina expressou que inicialmente a Coordenadoria Democrática havia pretendido recolher assinaturas comtra 32 congresistas do Movimento V República (MVR), mas no final só recolheram as rubricas necessárias para pedir os referendos sobre os 26 deputados. A Constituição prevê que para convocar um referendo de um funcionário eleito por voto popular é preciso apresentar ao CNE assinaturas correspondentes a 20% do total de seus eleitores. A oposição realizou simultaneamente, entre 28 de novembro e 1º de dezembro, a coleta das assinaturas contra Chávez e os deputados governistas. O processo para convocar o referendo contra o governante foi ativado a partir de 19 de agosto, quando Chávez completou a metade de seu mandato de seis anos. Para convocar a consulta contra Chávez, são necessárias 2,4 milhões de assinaturas. Por sua vez, o MVR terminou em 18 de dezembro a entrega das 4,2 milhões de assinaturas recolhidas entre 21 e 24 de novembro para convocar os referendos contra 37 deputados opositores.